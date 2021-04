Polizeiinspektion Sankt Wendel / Einbruch in ein Wohnhaus in ...

Einbruch in ein Wohnhaus in G?desweiler

Oberthal - Am Freitag, 16.04.2021, wurde in ein Wohnhaus in der Bergstra?e eingebrochen. Dort verschafften sich unbekannte T?ter zun?chst durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu den Wohnr?umen. Nachdem sie sich in den Wohnr?umen befanden, durchw?hlten sie Schr?nke, Schubladen und Kommoden nach Wertgegenst?nde. Was sie hierbei genau entwendeten, steht derzeit noch fest. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die unter Umst?nden auff?llige Personen in diesem Bereich bemerkt haben oder sonstige Hinweise zu dem Einbruch geben k?nnen.

R?ckfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel WND- ESD Mommstra?e 37-39 66606 St. Wendel Telefon: 06851/8980 E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de Internet: www.polizei.saarland.de Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/138507/4893088 Polizeiinspektion Sankt Wendel