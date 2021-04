Kreispolizeibeh?rde Viersen / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Niederkr?chten-Elmpt - In der Zeit von Samstag, 03.04.2021 bis Samstag 17.04.2021 gelangten unbekannte T?ter auf ein Grundst?ck am Burghof. Hier brachen sie zun?chst eine Holzsauna auf und entwendeten einen Saunaofen. Im weiteren Verlauf brachen sie einen Lagerraum auf und nahmen dort zwei Motors?gen mit. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /TG (307)

