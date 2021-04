Polizeipr?sidium Reutlingen / Einbruch in Gartenhaus; Linienbus ...

Einbruch in Gartenhaus; Linienbus von der Fahrbahn abgekommen; Zigarettenautomat aufgebrochen

Reutlingen - Plochingen (ES): Gartenhaus aufgebrochen

In ein Gartenhaus in der Verl?ngerung der Lisztstra?e im Gewand Hermannsberg ist ein Unbekannter in der Zeit von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam ?ber eine T?re Zutritt zu dem Gartenhaus und durchsuchte es. Soweit bislang bekannt ist, lie? er lediglich einen alten Bollerwagen und Gartenutensilien von geringem Wert mitgehen, bevor er sich unerkannt aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rottenburg (T?): Von der Fahrbahn abgekommen

Noch unklar ist die Ursache eines schadenstr?chtigen Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der L 370 ereignet hat. Ein 57-J?hriger war gegen 8.15 Uhr mit seinem Linienbus auf der Landesstra?e von Niedernau in Richtung Obernau unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn nach einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der Bus besch?digte eine Leiplanke, ?berfuhr zwei Metallstandrohre und einen Leitpfosten. Anschlie?end rutschte das tonnenschwere Fahrzeug eine B?schung hinab und kam auf den linken R?dern seitlich in einem Stra?engraben zum Stehen. W?hrend der Fahrer unverletzt blieb, wurde ein 13-j?hriger Fahrgast leicht verletzt. Das M?dchen wurde von Angeh?rigen zur Untersuchung und ambulanten Behandlung zu einem Arzt gebracht. F?r die aufw?ndigen Bergungsma?nahmen, zu denen ein Kranwagen ben?tigt wurde, musste die Landesstra?e bis etwa 14.30 Uhr komplett gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 61.000 Euro gesch?tzt. (cw)

Rottenburg (T?): Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

In den vergangenen Tagen sind zwei Zigarettenautomaten in Rottenburg aufgebrochen worden. Am Montagmorgen entdeckte eine Mitarbeiterin des Betreibers einen gewaltsam ge?ffneten und leerger?umten Automaten in der R?ntgenstra?e. Bereits am Freitag wurde ein aufgebrochener Zigarettenautomat in der Schuhstra?e festgestellt. ?ber den Wert des Diebesguts und die H?he des Sachschadens liegen noch keine konkreten Angaben vor. Das Kriminalkommissariat T?bingen hat die Ermittlungen ?bernommen. (ms)

