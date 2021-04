Polizeiinspektion Homburg / Einbruch in Kfz.-Werkstatt in Bexbach

Einbruch in Kfz.-Werkstatt in Bexbach

Bexbach - Im Tatzeitraum von Samstag, den 17.04.2021, 14:00 Uhr bis Montag, den 19.04.2021, 07:50 Uhr ereignete sich ein Einbruch in eine Kfz.-Werkstatt in der "Oberen Hochstra?e" in Bexbach- Oberbexbach. Bislang unbekannter T?ter verschaffte sich durch Aufhebeln eines Fensters im Bereich der Geb?udefront Zugang zu den B?ror?umlichkeiten der Kfz.-Werkstatt und durchsuchte in der Folge s?mtliche Schr?nke und Schubladen. Der entstandene Sachschaden betr?gt ca. 400 Euro. Ob etwas aus den R?umlichkeiten entwendet wurde, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch ungekl?rt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben k?nnen, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, unter Tel. 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

