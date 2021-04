Kreispolizeibeh?rde Kleve / Einbruch in Zoohandlung - ...

Einbruch in Zoohandlung - Hundefutter und Hundekissen entwendet

Rees - In der Zeit von Freitag 16.04.2021, 19:15 Uhr bis Samstag 17.04.2021, 08:10 Uhr brachen bislang unbekannte T?ter in eine Zoohandlung an der Max-Planck-Stra?e in Rees ein. Neben einer gr??eren Menge Bargeld wurden auch ein Computer mit Zubeh?r, S?cke mit Hundefutter sowie Tierzubeh?r (Hundekissen) entwendet.

Hinweise zu verd?chtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Emmerich unter Telefon: 02822-7830

R?ckfragen bitte an:

Kreispolizeibeh?rde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter: https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4891549 Kreispolizeibeh?rde Kleve