Polizei M?nchengladbach / Eingeschr?nkte telefonische ...

Eingeschr?nkte telefonische Erreichbarkeit der Polizei M?nchengladbach am 20. April - Notruf funktioniert uneingeschr?nkt

M?nchengladbach - Wie bereits berichtet sind f?r Dienstag, 20. April, technische Arbeiten an der Telefonanlage des Polizeipr?sidiums M?nchengladbach geplant. Dadurch wird die Erreichbarkeit teilweise eingeschr?nkt. Der Notruf 110 ist davon nicht betroffen und kann durchgehend wie gewohnt angew?hlt werden. Durch die Wartungsarbeiten ist das Pr?sidium ?ber die 02161-290 voraussichtlich in der Zeit von nunmehr 5 Uhr bis 7 Uhr nicht erreichbar. Bei den direkten Durchwahlen zu den Wachen in Rheydt und in der Altstadt ergeben sich nur kurzzeitige Einschr?nkungen w?hrend der darauffolgenden Nacht zu Mittwoch, 21. April. (cw)

