Polizei M?nster / Erneuter Unfall am Stauende - ...

Erneuter Unfall am Stauende - Rettungshubschrauber im Einsatz

M?nster - Am Montagnachmittag (19.4., 15:22 Uhr) ist es auf der Autobahn 1 zwischen Hamm-Bockum/Werne und Ascheberg erneut zu einem Unfall am Stauende gekommen. Gegen 13:40 Uhr hatte es bereits einen ersten Unfall (siehe23 Uhr) unter Beteiligung zweier Lkw gegeben, bei dem zwei M?nner leicht verletzt wurden. Der zweite Unfall ereignete sich etwa zwei Stunden sp?ter. Ersten Erkenntnissen zufolge sind drei Pkw und ein Lkw beteiligt, mindestens eine Person wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Aktuell ist die Fahrbahn in Richtung Bremen gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

