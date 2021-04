Polizeidirektion Mayen / Fahren ohne Fahrerlaubnis/ ...

Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Urkundenf?lschung

Mayen - Am Fr., den 16.04.21/19.10 h wird durch eine Streife ein PKW Audi in der Ortslage Mayen/ Polcherstra?e kontrolliert. Der 58-j?hrige Fahrzeugf?hrer war den eingesetzten Beamten pers?nlich von einem Vorfall in j?ngster Vergangenheit bekannt, als er unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursachte und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. In diesem Verfahren wurde sein F?hrerschein beschlagnahmt. Bei der aktuellen Kontrolle legte der Mann einen rum?nischen Ausweis und einen rum?nischen F?hrerschein, aber mit ganz anderen pers?nlichen Daten vor. Zun?chst versuchte er noch seine wahre Identit?t zu verleugnen. Letztlich gab er zu, dass es sich bei den Dokumenten um F?lschungen handelt. Im vorliegenden Sachverhalt werden daher Strafverfahren wegen Fahrens ohne g?ltige Fahrerlaubnis und Urkundenf?lschung eingeleitet.

R?ckfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0 www.polizei.rlp.de/pd.mayen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Ver?ffentlichung frei.

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/117711/4891568 Polizeidirektion Mayen