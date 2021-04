Polizeipr?sidium Nordhessen - Kassel / Folgemeldung zum Brand in ...

Folgemeldung zum Brand in Trendelburg-Gottsb?ren: Keine Hinweise auf vors?tzliche Brandstiftung

Kassel - (Bitte beachten Sie auch unsere heute, um 01:11 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4892007 ver?ffentlichte Pressemitteilung):

Trendelburg (Landkreis Kassel):

Nach dem Brand eines unbewohnten Hauses in der Stra?e "Auf der Breite" in Trendelburg-Gottsb?ren am gestrigen Sonntagabend haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo am heutigen Montag ihre Ermittlungen an der Brandstelle fortgesetzt. Wie sie berichten, ist derzeit noch nicht abschlie?end gekl?rt, wodurch das Feuer in dem Haus ausgel?st worden war. Hinweise auf eine vors?tzliche Brandstiftung liegen aber bislang nicht vor. Den entstandenen Schaden an dem Haus, das nach dem Brand unbewohnbar und einsturzgef?hrdet ist, beziffern die Kriminalbeamten auf rund 50.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ermittlungen der Beamten des K 11 zur Brandursache dauern an.

R?ckfragen bitte an:

Ulrike Schaake Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

Polizeipr?sidium Nordhessen Gr?ner Weg 33 34117 Kassel Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23 Fax: +49 611 32766 1010 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Au?erhalb der Regelarbeitszeit Polizeif?hrer vom Dienst (PvD) Telefon: +49 561-910-0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4893084 Polizeipr?sidium Nordhessen - Kassel