Kreispolizeibeh?rde Kleve / Kalkar- Einbruch/ T?ter werfen ...

Kalkar- Einbruch/ T?ter werfen Scheibe ein

Kalkar-Kehrum - Unbekannte T?ter brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (19. April 2021) gegen 03.20 Uhr in eine Firma f?r Maschinenvermietung an der Xantener Stra?e ein. Mittels Stein warfen die Unbekannten ein Loch in die Frontverglasung des Geb?udes und entwendeten aus dem Verkaufsraum eine Vielzahl von Kleinmaschinen. Weiterhin erbeuteten die T?ter aus dem Tresor im B?ro Bargeld. Mit der Beute konnten die Einbrecher in unbekannte Richtung fliehen. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht verd?chtige Personen gesehen oder verd?chtige Feststellungen gemacht haben. Sie sollen sich der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden. (as)

