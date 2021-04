Kreispolizeibeh?rde Viersen / Kind bei Verkehrsunfall leicht ...

Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Willich-Wekeln - Am Montag gegen 18.15 Uhr befuhr eine 26j?hrige PKW-F?hrerin aus Willich in Willich-Wekeln den verkehrsberuhigten Bereich der Saturnstra?e. An der Kreuzung Saturnstra?e/ Plutoweg ?bersah sie einen 10j?hrigen Jungen, der mit seinem Fahrrad den Plutoweg in Richtung Saturnstra?e befuhr. Es kam zum Zusammensto?, wobei der aus Sicht der PKW-F?hrerin von links kommende Junge zun?chst auf die Motorhaube fiel und anschlie?end auf den Boden st?rzte. Durch den Sturz verletzte er sich leicht, eine ?rztliche Versorgung war nicht erforderlich. /UR (312)

