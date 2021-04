Polizeiinspektion Saarbr?cken-Stadt / Kinderansprecher im ...

Kinderansprecher im Bereich des Nauwieser Viertels. Zeugen gesucht

Saarbr?cken - Am Sonntag, 18.04.2021, wurde ein 13-j?hriges M?dchen im Bereich der Schumannstra?e in Saarbr?cken von einem Mann angesprochen. Dieser bot dem M?dchen ein St?ck Kuchen an und blockierte ihr kurz den Weg. Anschlie?end folgte er dem M?dchen noch ein St?ck, bevor er sich entfernte. Das ver?ngstigte M?dchen informierte sofort ihren Vater Die Ermittlungen ergaben, dass der unbekannte T?ter zuvor auf einem Kindergeburtstag in der Schumannstra?e erschienen war. Dort hatte ein verantwortlicher Erwachsener ihm ein St?ck Kuchen gegeben und ihn aufgefordert zu gehen. In diesem Zusammenhang gab der T?ter an, "um die Ecke zu wohnen". Zur Personenbeschreibung ist bekannt, dass es sich um einen ca. 30 bis 40-j?hrigen Mann mit s?dl?ndischem Aussehen handelte, der ca. 170-175 cm gro? und von normaler Statur war. Er hatte l?ngere dunkle Haare. Zur Kleidung ist nichts bekannt. Zeugen, die Hinweise zum T?ter geben k?nnen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbr?cken-Stadt, Tel.: 0681/9321-233 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

