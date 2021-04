Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz / LKA-RP: Motorrad, Fahrrad, E-Scooter ...

LKA-RP: Motorrad, Fahrrad, E-Scooter - Sicher auf zwei R?dern unterwegs! Digitale Live-Veranstaltung der Polizei Rheinland-Pfalz am 25. April (FOTO)

Mainz - Die Polizei Rheinland-Pfalz gibt am 25. April live auf ihrem YouTube-Kanal wertvolle Tipps rund um das Thema Verkehrssicherheit mit dem Motorrad, dem Fahrrad und dem E-Scooter.

Der Fr?hling lockt wieder viele Menschen auf ihr Zweirad - ob in der Freizeit um Sport zu treiben oder die Landschaft zu genie?en, oder zur Fahrt auf die Arbeit. Jedoch steigt dadurch wieder die Gefahr, im Stra?enverkehr zu verungl?cken. Die Unfallzahlen im Bereich Zweirad sind weiter auf einem hohen Niveau. In Rheinland-Pfalz verungl?ckten 2020 insgesamt 1774 motorisierte Zweirad- und 3176 Fahrradfahrende (Gesamtzahl Fahrrad, Pedelec und E-Bike). Die Hauptunfallursachen waren ?berh?hte Geschwindigkeit, nicht ausreichender Sicherheitsabstand sowie Fehler beim ?berholen und Abbiegen. Die Teilnahme am Stra?enverkehr auf dem Zweirad birgt aufgrund der fehlenden Knautschzone ein h?heres Verletzungsrisiko und ist im Vergleich zur Nutzung eines Autos um ein Vielfaches h?her. Das Thema Verkehrssicherheit ist hier deshalb umso wichtiger. Zumal die Zulassungen von Motorr?dern stetig zunehmen und die Zahl der E-Bikes und Pedelecs, wo die Unfallzahlen besonders stark gestiegen sind, im Stra?enverkehr ebenfalls stark steigt.

Mit der digitalen Pr?ventionsveranstaltung am 25. April will die Polizei Rheinland-Pfalz Tipps zur Verkehrssicherheit mit Motorrad, Fahrrad und E-Scooter geben und erreichen, dass sich die Unfallzahlen im Zweirad-Bereich reduzieren.

Die rund einst?ndige Veranstaltung "Motorrad, Fahrrad, E-Scooter - Sicher auf zwei R?dern unterwegs!" beginnt um 11 Uhr und wird auf dem YouTube-Kanal der Polizei Rheinland-Pfalz live ?bertragen.

Im Vorfeld und w?hrend der Veranstaltung haben Zuschauer die M?glichkeit ihre Fragen zum Thema per E-Mail an lka.fragen@polizei.rlp.de zu senden. Ausgew?hlte Fragen werden von den Verkehrsexperten der Polizei Rheinland-Pfalz im Laufe der Veranstaltung beantwortet.

Link zum YouTube-Kanal der Polizei Rheinland-Pfalz: https://s.rlp.de/youtube

