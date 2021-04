Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Fahrten unter Alkoholeinfluss

LPI-G: Fahrten unter Alkoholeinfluss

Altenburg - Am Freitag gegen 20:52 Uhr wurde in der Franz-Mehring-Stra?e bei einem 65-j?hrigen Mercedes-Fahrer eine Verkehrskontrolle durchgef?hrt. Bei der ?berpr?fung der Fahrtauglichkeit stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Mann ein Alkoholwert von 0,51 Promille fest. Es folgte die Unterbindung der Weiterfahrt sowie die Fertigung einer Anzeige. Am selben Tag gegen 20:55 Uhr erfolgte im Bereich der Kreuzstra?e eine Verkehrskontrolle mit einer 37-j?hrigen Fahrradfahrerin. Diese fuhr entgegengesetzt der Einbahnstra?e und stand offensichtlich erheblich unter Alkoholeinfluss. Der durchgef?hrte Test ergab einen Wert von 2,94 Promille. Die Radfahrerin stand au?erdem unter Einfluss von Bet?ubungsmitteln. Neben der Erstattung einer Anzeige erfolgte in diesem Fall die Unterbindung der Weiterfahrt sowie die Durchf?hrung einer Blutentnahme.

