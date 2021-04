Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Handtaschendieb in Tatortn?he ...

LPI-G: Handtaschendieb in Tatortn?he festgenommen

Meuselwitz - Am Samstag gegen 10:45 Uhr konnte im Bereich des Baderdamm durch aufmerksame Zeugen ein 23-j?hriger Handtaschendieb festgehalten und in der Folge an die eingesetzten Polizeibeamten ?bergeben werden. Es erfolgte unmittelbar nach der Tat die Festnahme. Der Dieb entwendete kurz zuvor mit einer derzeit noch unbekannten Mitt?terin im in der N?he befindlichen Supermarkt aus der Handtasche einer 77-j?hrigen Dame das Portemonnaie mit Dokumenten, Geldkarte sowie Bargeld. Das komplette Beutegut konnte der gesch?digten Frau noch im Bereich des Tatortes wieder ?bergeben werden. Dem bereits polizeibekannten T?ter erwartet nun ein weiteres Strafverfahren.

