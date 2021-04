Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Kelleraufbruch

LPI-GTH: Kelleraufbruch

Gotha - Landkreis Gotha - Im Zeitraum vom 15. zum 16. April verschaffte sich eine noch unbekannte Person Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Schubertstra?e. Dort verschaffte sich der oder die Unbekannte dann in der Folge gewaltsam Zutritt zu einer Kellerbox, um diverse Lebensmittel im Wert von ca. 30 Euro zu stehlen. Zeugenhinweise zum T?ter nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0085319/2021 entgegen. (av)

R?ckfragen bitte an:

Th?ringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4891911 Landespolizeiinspektion Gotha