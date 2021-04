Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Mehrere Verkehrsdelikte ...

LPI-GTH: Mehrere Verkehrsdelikte festgestellt

Eisenach / Creuzburg (Wartburgkreis) - In der vergangenen Nacht wurden gleich mehrere Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss im Stra?enverkehr festgestellt. Ein 43-J?hriger f?hrte gegen 23.10 Uhr seinen Opel in der Burgstra?e in Creuzburg unter Einfluss von Amphetamin /Methamphetamin. Eine 33-j?hrige Opel-Fahrerin stand gegen 02.30 Uhr in der M?hlh?user Stra?e in Eisenach augenscheinlich unter Bet?ubungsmitteleinfluss. Es wurden Blutentnahmen bei den Fahrzeugf?hrern durchgef?hrt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein 34-J?hriger stand gegen 19.30 Uhr beim Fahren seines Fiats in der Eisenacher Georgenstra?e unter Einfluss von Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Der Fiat-Fahrer war zudem nicht im Besitz einer g?ltigen Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde durchgef?hrt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln und ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet. Allen genannten Verkehrsteilnehmern wurde die Weiterfahrt untersagt. (mwi)

