Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Ohne g?ltige Fahrerlaubnis ...

LPI-GTH: Ohne g?ltige Fahrerlaubnis unterwegs

Waltershausen - Landkreis Gotha - Bei einer durch die Polizei durchgef?hrten Verkehrskontrolle stellte sich am Samstagnachmittag bei einer 28-j?hrigen Frau (deutsch) in der Albrechtstra?e heraus, dass sie den von ihr gefahrenen Pkw VW ohne eine g?ltige Fahrerlaubnis f?hrte. Davon hatte die auf dem Beifahrersitz befindliche 29-j?hrige Halterin (deutsch) Kenntnis, so dass nun gegen beide wegen unerlaubtem F?hren eines Kraftfahrzeugs, bzw. wegen des Gestatten des unerlaubten F?hrens eines Kraftfahrzeugs ermittelt wird. (av)

