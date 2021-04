Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Zimmerbrand in Einfamilienhaus

LPI-GTH: Zimmerbrand in Einfamilienhaus

Stadtilm - Zu einem Zimmerbrand kam es Samstagfr?h, um 08:20 Uhr, in einem Einfamilienhaus in der Rosenstra?e. Durch die Kameraden der Stadtilmer Feuerwehr konnte das Feuer schnell gel?scht und somit ein gr??erer Sachschaden verhindert werden. Brandausbruchstelle war ein Holzofen, welcher kurz vor der Tatzeit mit Feuer betrieben wurde. Durch Funkenflug kam es zur Hintzeentwicklung an einem daneben befindlichen Wasserrohr der Hauptwasserleitung, welche dadurch platzte. Durch das austretende Wasser kam es schlie?lich zu einer Verpuffung im Ofen. Vorsorglich wurde der Notarzt hinzugezogen, welcher die beiden Wohnungsinhaber untersuchte. Der 61-j?hrige Wohnungsinhaber und seine 61-j?hrige Ehefrau blieben unverletzt. Durch die L?scharbeiten ist das Wohnhaus zun?chst nicht bewohnbar. Das Ehepaar kam vorerst bei Bekannten unter. Auch f?r die drei Katzen, einem Hasen und den zwei Hunden wurde eine vorl?ufige Unterkunft besorgt. Der Sachschaden kann derzeit nicht eingesch?tzt werden. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.(rk)

R?ckfragen bitte an:

Th?ringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: 03677/601124 E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4891887 Landespolizeiinspektion Gotha