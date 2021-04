Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Zwei T?ter auf frischer Tat ...

LPI-GTH: Zwei T?ter auf frischer Tat gestellt

Arnstadt - Zwei T?ter auf frischer Tat, konnten in der Nacht von Samstag zum Sonntag, bei einem Einbruch in ein Warenlager in der Ichtersh?user Stra?e in Arnstadt, durch Polizeibeamte gestellt werden. Zun?chst verschafften sie sich gewaltsam Zugang ins Warenlager und entwendeten zielgerichtet ein dort abgestelltes und original verpacktes Smartphone. Bei den T?tern handelt es sich um einen 49-j?hrigen und einen 34-j?hrigen Rum?nen. Das Beutegut konnte bei einem der T?ter sichergestellt werden. Neben den Ermittlungen zum Einbruchsdiebstahl gegen beide T?ter, hat sich der 49-j?hrige T?ter au?erdem mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Stra?enverkehr zu verantworten. Dieser ist zuvor, unterer erblichen Einfluss von Alkohol, zum Tatort mit einem Pkw vorgefahren. Nach Abschluss der polizeilichen Ma?nahmen wurden beide T?ter entlassen.(rk)

