Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Medieninformation der PI Weimar ...

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 19.04.2021

Weimar - Graffitis

Am 18.04.2021 gegen 06:25 Uhr wurde der Polizei durch den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ein mit roter Farbe aufgesp?htes Graffiti an der T?r des Goethenationalmuseums gemeldet. Die Tatzeit liegt vermutlich zwischen 03:15 Uhr und 06:15 Uhr. Der entstandene Sachschaden bel?uft sich auf ca. 100 Euro.

Weitere 7 Graffito wurden am 19.04.2021 gegen 01:55 Uhr im Rahmen der Streifent?tigkeit festgestellt. Die Tatorte befanden sich alle in der Schillerstra?e. Hier wurde mittels schwarzer Farbe mehrere Schriftz?ge an verschiedene H?user gespr?ht. Die H?he des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Auch wurden im Bereich der Hoffmann-von-Fallersleben-Stra?e diverse Plakate an Fassade, Baustellenabsperrung und einem Stromverteiler-kasten angebracht. Hier bel?uft sich der entstandene Schaden auf ca. 500,- Euro.

Bet?ubungsmittel

Bei der Fahndung nach den T?teren bez?glich der gespr?hten Graffiti, wurde 16:15 Uhr in der Erfurter Stra?e ein Pkw-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgef?hrter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,59 Promille. Auch ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

Sachbesch?digung

In der Zeit von 17.04.2021, 09:00 Uhr bis zum 18.04.2021, 16:00 Uhr wurde durch unbekannte T?ter an einem in der Thomas-M?ntzer-Stra?e geparkten Pkw der Au?enspiegel vermutlich durch Tritte zerst?rt. Zu den T?tern gibt es derzeit noch keine Hinweise.

