Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Sachbeschädigungen an Pkw`s

LPI-SHL: Sachbeschädigungen an Pkw`s

Bad Salzungen - In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag wurden im Stadtgebiet von Bad Salzungen mehrere Fahrzeuge beschädigt. An den in verschiedenen Straßen abgeparkten Fahrzeugen wurden u.a. Scheiben eingeschlagen oder Spiegel abgerissen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Täter.

