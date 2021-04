PD Rheingau-Taunus - Polizeipr?sidium Westhessen / Mann ...

Mann klettert auf Dach und leistet Widerstand +++ Widerstand am Eltviller Bahnhof +++ Einbrecher erbeuten Bargeld +++ Sprayer beobachtet - Polizei bittet um Hinweise

Bad Schwalbach - 1. Mann klettert auf Dach und leistet Widerstand, Niedernhausen, Am Sch?fersberg, 17.04.2021, 22.30 Uhr bis 18.04.2021, 01.30 Uhr,

(pa)Am sp?ten Samstagabend kam es in Niedernhausen in der Stra?e "Am Sch?fersberg" zu einem umfangreicheren Polizeieinsatz. Anlass war, dass ein 36 Jahre alter Mann durch ein Dachfester seiner Wohnung auf das Hausdach geklettert war. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung des Mannes mit seiner Lebensgef?hrtin, gegen die der Mann handgreiflich geworden sein soll. Die Frau fl?chtete daraufhin zu einer Nachbarin. Als die Frauen die Polizei verst?ndigten, entfernte sich der 36-J?hrige zun?chst vom Tatort. Wenig sp?ter kehrte der Mann zur?ck in die Wohnung. Von dort kletterte er aus einem Dachfenster auf das Dach des Hauses. Erneut kam die Polizei vor Ort, diesmal aufgrund der neuen Situation jedoch unterst?tzt durch die H?henrettung, einen Notarzt sowie die Feuerwehr samt Sprungkissen. Letztendlich konnte der 36-J?hrige dazu gebracht werden, das Dach zu verlassen und sich zur?ck ins Hausinnere zu begeben. Dort wurde er durch die Polizei festgenommen. Hierbei leistete der Mann nach Angaben der Beamten heftigen Widerstand. Einen erneuten Fluchtversuch konnten sie jedoch verhindern. Aufgrund augenscheinlicher gesundheitlicher Probleme wurde der Festgenommene zur Abkl?rung in ein Krankenhaus gebracht.

2. Widerstand am Eltviller Bahnhof,

Eltville, Bahnhofstra?e, 19.04.2021, 06.22 Uhr,

(pl)Am fr?hen Montagmorgen leistete ein 33-j?hriger Mann auf dem Bahnhofsvorplatz in Eltville Widerstand. Eine Polizeistreife hatte den Mann gegen 06.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs angesprochen. Auf die Ansprache hin sei der 33-J?hrige sofort in Rage geraten und habe versucht, die Beamten zu schlagen. Der Mann habe sich auch im weiteren Verlauf nicht beruhigen lassen und immer wieder versucht, die Polizisten anzugreifen, so dass er schlie?lich zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Der bei dem Widerstand leicht verletzte Festgenommene wurde aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

3. Einbrecher erbeuten Bargeld,

Bad Schwalbach, Am Sch?nzchen, 17.04.2021, 15.00 Uhr bis 18.04.2021, 14.30 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in eine Wohnung in der Stra?e "Am Sch?nzchen" in Bad Schwalbach haben unbekannte T?ter zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag Bargeld erbeutet. Die T?ter benutzten offensichtlich eine tatorteigene Leiter, um an das Fenster der betroffenen Wohnung im ersten Obergeschoss zu gelangen. Anschlie?end hebelten die Einbrecher das Fenster auf und stiegen in die Wohnung ein. Nachdem sie dann die R?umlichkeiten nach Wertgegenst?nden durchsucht hatten, ergriffen sie mit dem aufgefundenen Bargeld die Flucht. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den zust?ndigen Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

4. Gem?lde aus Treppenhaus gestohlen,

17.04.2021, 15.00 Uhr bis 18.04.2021, 14.30 Uhr, Bad Schwalbach, Reitallee,

(pl)Diebe haben zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Reitallee in Bad Schwalbach mehrere Gem?lde gestohlen. Die T?ter hatten sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Treppenhaus verschafft. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

5. Sprayer beobachtet - Polizei bittet um Hinweise, Idstein, Am Hexenturm, Schlossteich,

(pa)Wie bereits in der letzten Woche berichtet, kam es in Idstein zu diversen Schmierereien mit rosafarbener Spr?hfarbe. Als nun am vergangenen Freitag eine Polizeistreife eine weitere gemeldete Schmiererei im Bereich des Schlossteichs aufnahm, wo sowohl auf dem Gehweg als auch auf der Holzbr?cke rosa Buchstaben prangen, meldete sich im Anschluss ein Zeuge bei der Polizei. Der Mann berichtete, eine Woche zuvor jemanden beim Spr?hen ebenjener Buchstaben beobachtet zu haben. Der T?ter wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 180cm bis 183cm gro? beschrieben. Er habe eine sportliche Figur und sei mit einer grauen Arbeitshose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen. Die Polizeistation Idstein bittet Personen, denen der Mann m?glicherweise ebenfalls aufgefallen ist oder die in sonstiger Weise Hinweise geben k?nnen, sich unter der Rufnummer (06126) 9394 - 0 zu melden.

