Polizeipr?sidium S?dosthessen - Offenbach / Nachmeldung: Brief ...

Nachmeldung: Brief mit verd?chtigem Inhalt beim Ordnungsamt

Offenbach - Bereich Offenbach

Brief mit verd?chtigem Inhalt beim Ordnungsamt - Offenbach

(tl) Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Montagvormittag beim Ordnungsamt der Stadt Offenbach in der Berliner Stra?e. Dort wurde um kurz vor 11 Uhr ein verd?chtiger Brief mit wei?em Pulver als Inhalt festgestellt. Die R?umlichkeiten der Beh?rde wurden daraufhin vorsichtshalber ger?umt und abgesperrt. Verletzt wurde niemand. Durch die Feuerwehr konnte gegen 16.15 Uhr festgestellt werden, dass es sich bei dem Inhalt um ein Gemisch aus Backhefe und Zucker handelte. Da dem P?ckchen jedoch ferner ein Schreiben beigelegt war, ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts der St?rung des ?ffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Die Ermittlungen zu dem bislang noch unbekannten Absender dauern an.

Offenbach, 19.04.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

