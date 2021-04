Polizeidirektion Neustadt/Weinstra?e / Neustadt/Wstr.: ...

Neustadt/Wstr.: Geschwindigkeitsmessung in der Landwehrstra?e (FOTO)

Neustadt/Weinstra?e - Am Morgen des 19.04.2021 wurden zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr durch Polizeibeamt*innen der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstra?e im Rahmen der Schulweg?berwachung Geschwindigkeitskontrollen in der Landwehrstra?e in Neustadt/Wstr. durchgef?hrt. In der dortigen Tempo 30-Zone wurden insgesamt ca. 20 Fahrzeugf?hrer/innen gemessen. Insgesamt 7 Fahrzeugf?hrer/innen ?berschritten hierbei die zul?ssige H?chstgeschwindigkeit von 30 km/h., sie wurden entsprechend kontrolliert und verwarnt. Der h?chste gemessene Wert betrug 52km/h bei erlaubten 30 km/h.

