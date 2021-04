Polizei Bremen / Nr.: 0286

Nr.: 0286 --Auto landet auf dem Dach--

Bremen -

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Hastedter Heerstra?e Zeit: 17.04.21, 08:35 Uhr

Eine 44-j?hrige Autofahrerin kam am Samstagmorgen im Ortsteil Hastedt von der Stra?e ab. Sie stie? gegen ein anderes Fahrzeug, ?berschlug sich und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die Frau befuhr mit ihrem Opel gegen 08:35 Uhr die Hastedter Heerstra?e in Richtung Malerstra?e. In H?he der Winkelstra?e kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie touchierte ein Verkehrszeichen und fuhr gegen einen geparkten Ford. Dieser wurde durch den Aufprall gegen einen Beleuchtungsmast geschoben. Der Opel ?berschlug sich, besch?digte einen Metallpoller und landete anschlie?end auf dem Dach. Mehrere Zeugen k?mmerten sich umgehend um die 44-j?hrige Fahrerin und halfen ihr aus dem Wagen. Alarmierte Rettungskr?fte versorgten die Frau an der Unfallstelle und brachten sie anschlie?end mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Da der Verdacht einer m?glichen Beeinflussung durch Medikamente bestand, wurde eine Blutentnahme durchgef?hrt. Sowohl am Opel als auch am Ford entstand Totalschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. F?r die Dauer der Ma?nahmen sperrten die Einsatzkr?fte den Unfallort in beide Fahrtrichtungen.

Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen der Gef?hrdung des Stra?enverkehrs. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

