Polizeipr?sidium Offenburg / Oberwolfach - Versuchter Aufbruch ...

Oberwolfach - Versuchter Aufbruch von Warenautomat / Zeugen gesucht!

Oberwolfach - In der Zeit von Freitagabend, 20 Uhr, bis Samstag, 06:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte T?ter einen am Stra?enrand aufgestellten Warenautomaten in Oberwolfach, Mitteltal aufzubrechen. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen um sachdienliche Hinweise. Insbesondere w?ren hierbei Angaben zu Fahrzeugen, welche im unmittelbaren Umfeld gesichtet wurden, von Interesse. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07832/975920 entgegengenommen. /BALG

