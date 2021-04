Polizeipr?sidium Aalen / Ostalbkreis: Brand eines ...

Ostalbkreis: Brand eines Einfamilienhauses, Unfall

Aalen - Bopfingen: Feuerwehreinsatz

Eine Anwohnerin in der Buchfeldstra?e verst?ndige gegen 12:30 Uhr die Einsatzkr?fte, da sich offenbar an der Wand ihres Einfamilienhauses ein Feuer ausbreitete. Am Vormittag hatten hier Kaminkehrarbeiten stattgefunden. Dabei stellte die Hausbewohnerin Asche sowohl in einem Metalleimer, sowie in einem Kunststoffeimer vor dem Haus ab. M?glicherweise entwickelte sich in den Eimern so starke Hitze, dass in der N?he gelagerter M?ll, ein Kettcar, sowie eine Sitzbank Feuer fingen. Letztlich breitete sich die Hitze unter der Au?enisolierung des Geb?udes aus, so dass hier ebenfalls ein Schaden entstand. Die Feuerwehr Bopfingen war mit vier Fahrzeugen und 13 Wehrleuten vor Ort um den Brand zu l?schen. Dazu mussten auch Teile der Au?enfassade entfernt werden. Der Sachschaden liegt im f?nfstelligen Bereich.

Oberkochen: Aufgefahren

Am Montag um 07:45 Uhr kam es zu einem Unfall in der Aalener Stra?e, bei welchem ein Schaden in H?he von etwa 4000 Euro entstand. Eine 41-j?hrige Subaru-Lenkerin bremste ihr Fahrzeug an der Kreuzung zur B?rgermeister-Bosch-Stra?e ab, um einem von rechts kommenden Fahrzeug die Vorfahrt zu gew?hren. Die nachfolgende 54-j?hrige Audi-Lenkerin erkannte dies zu sp?t, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf.

