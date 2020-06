Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis - Stand: 21.06.2020, 10:00 ...

Ostalbkreis - Stand: 21.06.2020, 10:00 Uhr - 4 Verkehrsunfälle

Aalen - Westhausen - Betrunken Unfall gebaut

Am Samstag gegen 13:00 Uhr fuhr eine 56 Jahre alte Frau mit ihrem Renault Twingo auf der B29 von Aalen in Richtung Autobahn. An der Einmündung der B290 wollte sie nach links in Richtung Ellwangen weiterfahren. Hierbei bog sie allerdings nicht auf ihren Fahrstreifen nach Ellwangen ab, sondern in den Fahrstreifen für den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Audi einer 65 Jahre alten Frau zusammen, die an der dortigen Ampel zum Linksabbiegen wartete. Die Streife konnte vor Ort feststellen, dass die Unfallfahrerin stark alkoholisiert war. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Essingen - Motorrad die Vorfahrt genommen

Am Samstag gegen 17:00 Uhr wollte eine 52 Jahre alte Lenkerin eines Mercedes in Essingen-Lauterburg vom Heubacher Weg in die Albstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 56 Jahre alten Harleyfahrer, der Auf der Albstraße Richtung Bartholomä unterwegs war und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer zum Glück nur leicht verletzt, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Aalen - Auto beschädigt - Zeugenaufruf

Am Samstag in der Zeit von 12:00 - 13:00 Uhr parkte eine 52 Jahre alte Frau ihren braunen Opel Mokka in Aalen in der Hofherrnstraße auf dem Kundenparkplatz des dortigen Edeka-Marktes. Als sie nach dem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurück kam bemerkte sie, dass ein unbekannter Fahrzeuglenker ihr Auto beschädigt hatte. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei in Aalen bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07361/5240 zu melden.

Schwäbisch Gmünd - Betrunken mit dem Roller unterwegs gewesen

Am Sonntagmorgen gegen 00:45 Uhr war ein 33 Jahre alter Mann mit seinem Roller in Schwäbisch Gmünd in der Hardtstraße unterwegs. Passanten beobachteten wie der Mann in deutlichen Schlangenlinien fuhr und hierbei ohne Zutun anderer stürzte. Kurz darauf verfiel der Mann aufgrund seiner starken Alkoholisierung an Ort und Stelle in einen Tiefschlaf, aus welchem er erst erwachte, als die Polizei und der Rettungsdienst eintrafen, um sich um ihn zu kümmern. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Dort musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da er keinen hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen PvD Telefon: 07361 580-0 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4629946 Polizeipräsidium Aalen