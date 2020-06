Kreispolizeibehörde Borken / Ottenstein - Bei Unfallflucht ...

Ottenstein - Bei Unfallflucht Kennzeichen verloren

Ottenstein - Am Samstagnachmittag verlor nach bisherigen Erkenntnissen eine zurzeit noch unbekannte Fahrzeugführerin gegen 16.40 Uhr beim Abbiegen von der Textilstraße in die Brookstegge die Kontrolle. Sie prallte gegen ein Verkehrszeichen und gegen eine Hecke eines Einfamilienhauses. Neben mehreren Karosserieteilen blieb auch das vordere Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs am Unfallort zurück. Die eingesetzten Beamten trafen in der Nähe des Unfallortes den beschädigten Unfallwagen ohne Fahrerin an und stellten das Fahrzeug sicher. Weitere Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) zu melden.

