Kreispolizeibehörde Olpe / Pkw fährt auf Motorroller auf - ...

Pkw fährt auf Motorroller auf - Fahrer schwer verletzt

Olpe - Am Sonntagmittag um 11:55 Uhr befährt ein 57-jähriger Mann aus Altena mit seinem Motorroller die Franziskanerstraße in Olpe in Fahrtrichtung Freizeitbad. Als die Ampel an der Einmündung Winterbergstraße auf Rotlicht wechselt, hält er ordnungsgemäß an. Der nachfolgende, 76 Jahre alte Pkw-Fahrer aus Olpe erkennt dies zu spät und fährt dem Motorroller auf. Dadurch stürzt der Rollerfahrer und wird schwer verletzt. Durch den eingesetzten Rettungsdienst wird er in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 EUR.

