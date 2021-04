Polizeipr?sidium Osthessen / Pkw-Fahrer ohne F?hrerschein aber ...

Pkw-Fahrer ohne F?hrerschein aber unter Drogeneinfluss

Wildeck - Am Freitag, den 16.04.2021, gegen 11:45 Uhr wurde ein 26-j?hriger Pkw-Fahrer aus dem Wartburgkreis durch eine Zivilstreife der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda in der Ortslage von Obersuhl einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Pkw-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss von Drogen stand. Er r?umte gegen?ber der Streife ein, in den vergangenen Tagen Drogen konsumiert zu haben. Dem Pkw-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Anschlie?end musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, dem Versto? gegen das Bet?ubungsmittelgesetz und dem F?hren eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

gefertigt: POK Eberhardt, Polizeistation Rotenburg

eingestellt: EPHK Wingenfeld / E 31

