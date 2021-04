Polizei Presse A 49 / Polizei Presse A 49: Polizei Presse A 49 - ...

Polizei Presse A 49: Polizei Presse A 49 - Polizeieinsatz anl?sslich des Klimacamps in Dannenrod beendet

Giessen - Mit dem Ende des zehnt?gigen Klimacamps zwischen dem 09. und 18. April zieht die Polizei eine insgesamt positive Bilanz. Die Veranstaltungen im Klimacamp bzw. auf den angemeldeten Versammlungsfl?chen verliefen friedlich und ohne polizeiliche Relevanz. W?hrend mehrerer Aktionen au?erhalb der Veranstaltungsfl?chen gab es zusammengefasst sechs vor?bergehende Festnahmen. Alle wurden nach den polizeilichen Ma?nahmen wieder entlassen. Es gab nach bisherigen Informationen bei den Festgenommenen keine Verletzten. Die Einsatzkr?fte fertigten insgesamt zw?lf Strafanzeigen (Stand: 19. April, 16h) wegen des Verdachts der N?tigung, versuchter gef?hrlicher K?rperverletzung, versuchter Gefangenenbefreiung, Widerstand, Sachbesch?digungen und Beleidigung.

Die Polizei war im Einsatz, um den st?rungsfreien und friedlichen Verlauf der angemeldeten Versammlung zu gew?hrleisten. Gleichzeitig hatte die Polizei die Aufgabe, die Arbeiter und Maschinen bei den notwendigen Bauarbeiten zu sch?tzen und Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu verhindern und zu verfolgen. Aufgrund der verschiedenen Versammlungsfl?chen und unterschiedlichen Veranstaltungen kann die Polizei keine seri?sen, belastbaren Angaben zur Anzahl der Teilnehmer des Klimacamps machen. Nach Sch?tzungen gab es t?glich etwa 120Teilnehmer, an den Wochenenden deutlich mehr.

W?hrend der gesamten Einsatzzeit kam es zu folgenden erw?hnenswerten Vorkommnissen:

Am Montag, 12. April, beseitigten die Einsatzkr?fte im Wald bei Maulbach die in der Nacht durch Unbekannte auf den Weg gelegten Baumst?mme und stellten so das problemlose Befahren von Rettungswegen wieder sicher. Ein Mann und eine Frau erkletterten Dienstag, 13. April, an der Baustelle der zuk?nftigen Glentalbr?cke den Ausleger eines Baggers w?hrend dieser in Betrieb war. Die Bauarbeiter stellten die Arbeiten daraufhin sofort ein. Nachdem die beiden auf mehrfache Aufforderung, den Bagger zu verlassen, nicht reagierten, wertete die Staatsanwaltschaft das Verhalten als Verdacht der N?tigung. Beide Personen verlie?en den Bagger eigenst?ndig, nachdem der Hubsteiger f?r die notwendige Rettung durch speziell geschulte H?henretter vorfuhr. Die Polizei nahm sie danach vor?bergehend fest. W?hrend dieser Aktion bildete sich rund um den Bagger und in Sichtweite auf der Bundesstra?e 62 eine Spontanversammlung mit insgesamt ca. 60 Teilnehmern. Eine Person aus dieser Gruppe versuchte noch den Hubsteiger aufzuhalten, eine weitere trat nach einem Polizeibeamten, ohne zu treffen. Auch diese beiden wurden festgenommen. Die Versammlung verlief ansonsten friedlich und l?ste sich nach einem anschlie?enden Aufzug am Ortsrand von Niederklein auf. Rundfunkwarnmeldungen wiesen auf die mehrere Stunden gesperrte Bundesstra?e hin. Bei den Einsatzma?nahmen am Dienstag verletzte sich ein Polizeibeamter ohne Fremdeinwirkung leicht. Am Mittwoch, 14. April, zog es insgesamt ca. 90 Personen in Richtung der Baumaschinen. Sie umkreisten die zum Schutz rund um die Baumaschinen eingesetzten Einsatzkr?fte und versuchten verschiedentlich direkt zu den Maschinen zu kommen. Das verhinderte die Polizei, indem sie vereinzelt zu nahekommende Menschen, die auf eine entsprechende Aufforderung zur?ckzutreten nicht reagierten, mit einfacher k?rperlicher Gewalt zur?ckschob. In diesem Zusammenhang gab es erneut drei vor?bergehende Festnahmen, wegen versuchter K?rperverletzung, Beleidigung und versuchter Gefangenenbefreiung. Ein Polizeibeamter knickte bei einer Festnahme um und verletzte sich. In der Nacht zum Donnerstag, 15. April, l?schte die Feuerwehr zwischen 01 und 02.20 Uhr ?stlich von der L 3260 zwischen Stadtallendorf und Niederklein einen brennenden Holzhaufen. Am Samstag, 17. April, bewegten sich rechts und links vom Zaun entlang der zuk?nftigen Trasse durch den Dannenr?der Wald zwei Gruppen mit Rucks?cken, Seil und Kletterausr?stung. Mit dem Eintreffen von Einsatzkr?ften verschwanden die Gruppen im Wald. Bei der anschlie?enden Zaunkontrolle stellte die Polizei an mehreren Stellen durchgeschnittenen S-Draht fest und leitete Ermittlungen wegen der Sachbesch?digungen ein. Wegen erneuter Demonstrationen mit insgesamt etwa 90 Teilnehmern sperrte die Polizei die B 62 zwischen Lehrbach und Niederklein am Samstag, 17. April, von etwa 15.30 bis 19.35 Uhr und veranlasste entsprechende Rundfunkwarnmeldungen. Auf ihrem anschlie?enden Aufzug ?ber die B 62 zogen Teilnehmer Ast-. Strauch- und Stockwerk aus dem Wald und legten alles auf der Bundesstra?e ab. Ansonsten verliefen die Veranstaltungen ohne weitere Vorkommnisse. Am Wochenende (16/18.April) kam es in Niederklein zu einer Sachbesch?digung an einem auf dem Parkplatz des Tennisplatzes in Niederklein geparkten Wohnmobil An dem Wohnmobil eines Bef?rworters der A49 wurden durch unbekannte T?ter am Samstag, 17. April, zwischen 17 und 19 Uhr zwei Reifen zerstochen. Bislang gibt es hier keine Hinweise zu dem oder den T?tern. In der Nacht zum Sonntag fertigten Unbekannte am Friedhof und am Ortseingang von Dannenrod Graffitis. Da sie f?r die Aussagen, die den Widerstand zum Bau der A 49 ausdr?cken, signalrote Spr?hkreide verwandten entstand kein Schaden und es lag keine Straftat vor.

