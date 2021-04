Polizeiinspektion Goslar / Pressebeitrag der PSt Vienenburg vom ...

Pressebeitrag der PSt Vienenburg vom 19.04.2021 (FOTO)

Goslar - Ort: 39690 Goslar, Am Warberg

Zeit: 16.04.2021 bis 19.04.2021

Bislang unbekannte Personen legten in der Stra?e Am Warberg (gg?. Autobahnausfahrt Lengde, Rtg. Nord) 12 Plastiks?cke (?hnlich gelben S?cken) mit gebrauchten Windeln f?r Erwachsene ab. Bei der groben Sichtung konnte kein Hinweis auf den Verursacher gefunden werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vienenburg in Verbindung zu setzen. Tel.: 05324/787490.

