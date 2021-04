Polizeipr?sidium Aalen / Pressemeldung Ostalbkreis bis 13:30 Uhr

Pressemeldung Ostalbkreis bis 13:30 Uhr

Aalen - Aalen - Osterbucher Steige - Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Ein 19-j?hriger Audi-Fahrer befuhr am 17.04.2021 um 18:00 Uhr die Osterbucher Steige abw?rts und verlor hierbei die Kontrolle ?ber das Fahrzeug. Der Pkw drehte sich um 180 Grad und kam ca. 70 Meter weiter im Gr?nstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Am Audi entstand Totalschaden in H?he von ca. 20.000 Euro.

Heuchlingen - Gew?sserverunreinigung in der Lein

Durch einen Zeugen wurde am 17.04.2021 gegen 15:23 Uhr der Polizei M?ll in der Lein zwischen dem Gewann Hackbank und Galgenberg gemeldet. Vor Ort konnten diverse ?lbeh?lter festgestellt werden. Die Verunreinigung, ein ?lfilm, erstreckte sich ?ber circa 600 Meter und musste unter Einsatz der Feuerwehr mittels zweier ?lsperren aufgefangen und entsorgt werden. Die Ermittlungen hinsichtlich des Verursachers wurden aufgenommen.

Bopfingen - Ipftreff - Verkehrsunfall auf Supermarkt-Parkplatz

Ein 55-j?hriger Pkw-Fahrer befuhr am 17.04.2021 um 11:50 Uhr die Fahrspur zwischen den Parkbuchten des Parkplatzes und bog in der Folge nach links ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 59-J?hrigen Skoda-Fahrerin, die von rechts auf der Fahrspur heranfuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf insgesamt circa 4000 Euro gesch?tzt wird.

Westhausen - Reichenbach - Mountainbike-Fahrer schwer verletzt

Am 17.04.2021 um 16:24 Uhr st?rzte ein 54-j?hriger Mountainbike-Fahrer in einem Waldgebiet im Gewann J?gerwies an einem absch?ssigen Abhang und zog sich bei hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Neresheim - Kind auf Fahrrad bei Verkehrsunfall verletzt

Ein 12-j?hriges Kind befuhr am 17.04.2021 um 16:45 Uhr mit seinem Fahrrad die Schlesierstra?e in Richtung Ringstra?e und kollidierte dort mit einer 55-j?hrigen VW-Fahrerin, die in Richtung Dominikus-Zimmermann-Stra?e unterwegs war. Das Kind st?rzte hierbei gegen die Fahrzeugseite und zog sich leichte Verletzungen zu. Am VW entstand ein Schaden in H?he von circa 2000 Euro.

