Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland / Pressemeldung PK ...

Wilhelmshaven - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenf?lschung, Versto? Pflichtversicherung

Am Samstagmittag entzog sich in Jever ein Kleinkraftrad zun?chst durch Flucht der Verkehrskontrolle, die Beamte der Verf?gungseinheit durchf?hren wollten. Das Kleinkraftrad konnte nach kurzer Verfolgungsfahrt gestellt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 28-j?hrige Fahrzeugf?hrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren war an dem Kleinkraftrad ein bereits abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2018 angebracht. Gegen den Fahrzeugf?hrer wird nunmehr wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenf?lschung und Versto? gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Verst??e gegen die Corona-Verordnung

Am Wochenende konnten durch die Polizei diverse Wohnmobile festgestellt werden, die auf Parkpl?tzen im Wangerland abgestellt waren. Deren Nutzer ?bernachteten offensichtlich zu touristischen Zwecken in ihren Fahrzeugen und verstie?en damit gegen die geltende Corona-Verordnung. Des Weiteren trafen sich am Samstagnachmittag mehrere Personen aus vier unterschiedlichen Haushalten am Bahnhof in Sande. Hier wurden weder Abst?nde eingehalten noch Mund-Nasen-Bedeckungen getragen. In allen F?llen wurden durch die Polizei entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

