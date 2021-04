Polizeipr?sidium Aalen / Pressemeldung Rems-Murr-Kreis bis 13:30 Uhr

Pressemeldung Rems-Murr-Kreis bis 13:30 Uhr

Aalen - Sulzbach an der Murr: Fl?chenbrand beim Bahnhof

Am 17.04.2021 gegen 17:00 Uhr geriet Schilf aus unbekannter Ursache ein einem ausgetrockneten Teich im ?berschwemmungsgebiet der Murr in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Sulzbach war mit 3 Fahrzeugen und 17 Einsatzkr?ften vor Ort.

Pl?derhausen: Fischsterben in der Rems

Am 17.04 gegen 16:00 Uhr bemerkte ein Zeuge auf H?he des Badesees mehrere Fische, die auf dem R?cken in der Rems trieben. Um die Ursache zu ergr?nden, wurden in Kooperation mit dem Amt f?r Umweltschutz des Landratsamts Rems-Murr mehrere Fische und Wasserproben gesichert, die nun untersucht werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

R?ckfragen bitte an:

Polizeipr?sidium Aalen Bossaller, PvD Telefon: 07361/5800

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4891904 Polizeipr?sidium Aalen