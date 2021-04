Polizeidirektion Mayen / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Remagen f?r den Berichtszeitraum 12.04.21 - 18.04.21

Remagen - Drei Br?nde im Dienstgebiet der PI Remagen

In der vergangenen Woche gab es drei Br?nde unterschiedlicher Art im Dienstgebiet der Polizei Remagen. Zun?chst kam es am Freitag, den 16.04., gegen 23 Uhr aus noch ungekl?rter Ursache zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Sinzig. Dieser konnte durch aufmerksame Mieter mit eigenen Mitteln gel?scht werden. Einer der Helfer musste mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht werden.

Am Samstagmorgen, den 17.04., gegen 07:20 Uhr geriet dann der Kamin eines Einfamilienhauses in Unkelbach in Brand. Die aufwendigen L?scharbeiten der angrenzenden Feuerwehren dauerten zwei Stunden an. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nicht vor.

Am gleichen Tag fing gegen 11 Uhr der Anh?nger eines Pkw Feuer. Urs?chlich f?r den Brand ist eine Blockade der Bremsen des Anh?ngers w?hrend der Fahrt. Nachdem zun?chst versucht wurde, den Brand mit eigenen Mitteln zu l?schen, musste schlie?lich die Feuerwehr Oberwinter zur Unterst?tzung ausr?cken. Auch hier kam ein Helfer mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus.

