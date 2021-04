Polizeipr?sidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipr?sidiums Heilbronn mit einer Verkehrsunfallmeldung aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn - 1 Schwerverletzter nach Verkehrsunfall in Ingelfingen

Am Samstag, dem 17.04.2021, gegen 21:00 Uhr, fuhr ein 42-j?hriger Pkw-Fahrer aus einer Tankstelle in Ingelfingen. Nach wenigen Metern touchierte er eine Verkehrsinsel. Hierdurch kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr unkontrolliert auf die Ausstellungsfl?che eines sich dort befindlichen Autohauses. Hier prallte das Fahrzeug frontal gegen einen zum Verkauf ausgestellten Pkw. Dieser wurde daraufhin gegen einen Fahnenmast und zwei weitere zum Verkauf ausgestellte Pkw geschleudert. Der verursachende Pkw selbst schleuderte gegen noch zwei weitere ausgestellte Pkw. Der Pkw-Lenker konnte durch Ersthelfer aus seinem Pkw befreit werden. Er trug durch den Unfall schwere Verletzungen davon und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Pkw-Lenker wurde eine alkoholische Beeinflussung festgestellt. Sein F?hrerschein wurde beschlagnahmt. Nach ersten Einsch?tzungen wird von einem Gesamtschaden von ca. 150.000 Euro ausgegangen. Sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt das Polizeirevier K?nzelsau unter 07940/940441 entgegen.

