Radfahrer verletzt sich in Rodenkirchen bei Sturz schwer - Zeugen gesucht

Delmenhorst - Am 20.06.2020, um 22.48 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen PKW auf der B72 im Bereich Cloppenburg. Das Fahrzeug hatte streckenweise das Abblendlicht ausgeschaltet und fuhr dann nur mit Standlicht, wodurch es schlecht erkennbar war. Aufgrund der gemeldeten Fahrtrichtung des gesuchten Fahrzeugs, in Richtung Autobahn A1, fahndeten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn nach dem Fahrzeug. Auf der A1, Richtung Hamburg, Gemeinde Wildeshausen, wurde das Fahrzeug dann durch die Beamten gesichtet. Mittlerweile war an dem gesuchten Fahrzeug die Beleuchtung zwar eingeschaltet, die Umstände veranlasste die Beamten aber dennoch zu einer Kontrolle auf der Tank- und Rastanlage. Es wurde festgestellt, dass der 56-jährige Fahrer aus Hamburg nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde deswegen ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/4629970 Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsc h