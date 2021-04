PD Limburg-Weilburg - Polizeipr?sidium Westhessen / R?der von ...

R?der von Mercedes abmontiert und entwendet +++ Auffahrunfall mit Verletzten

Limburg - 1. R?der von Mercedes abmontiert und entwendet, Hadamar, Gymnasiumstra?e, 15.04.2021, 21.00 Uhr bis 16.04.2021, 07.50 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag waren in Hadamar Reifendiebe zugange. Die T?ter schlugen in der Gymnasiumstra?e zu und montierten von einem geparkten grauen Mercedes alle vier R?der ab. Der hierdurch entstandene Gesamtschaden wird auf rund 3.000 Euro gesch?tzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Auffahrunfall mit Verletzten,

Weilburg, Bundesstra?e 456, 17.04.2021, 11.20 Uhr,

(pl)Am Samstagvormittag wurden bei einem Auffahrunfall auf der B 456 bei Weilburg drei Personen verletzt und zwei Fahrzeuge besch?digt. Ein 27-J?hriger Autofahrer war gegen 11.20 Uhr mit seinem Mercedes auf der Bundesstra?e unterwegs, als er verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies bemerkte ein nachfolgender 50-j?hriger Autofahrer offensichtlich zu sp?t und fuhr mit seinem Renault auf den Mercedes auf. Die beiden Autofahrer und die 27-j?hrige Beifahrerin in dem Mercedes wurden aufgrund ihrer Verletzungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die erheblich besch?digten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 20.000 Euro gesch?tzt.

R?ckfragen bitte an:

Polizeipr?sidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Pressestelle Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042 E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/50153/4893090 PD Limburg-Weilburg - Polizeipr?sidium Westhessen