Polizeipr?sidium Karlsruhe / Rheinstetten - Handfester Streit ...

Rheinstetten - Handfester Streit beim Friedhof

Karlsruhe - Mehrere ?ltere Jugendliche gerieten am Samstagabend im Bereich des Friedhofs in M?rsch wegen beleidigender ?u?erungen in Streit, der schlie?lich in einer t?tlichen Auseinandersetzung m?ndete. Einer der Kontrahenten wurde leicht verletzt.

Gegen 19 Uhr trafen zwei junge M?nner, beide 20 Jahre alt, auf einen 18-J?hrigen mit zwei weiteren Begleitern. Aus bislang unbekannten Gr?nden stritten sich die M?nner, wobei einer der 20-J?hrigen wohl den 18-J?hrigen beleidigte. Dieser schlug daraufhin nach ersten Ermittlungen mit der Faust dem ?lteren ins Gesicht und setzte anschlie?end auch noch Reizgas gegen ihn ein. Er musste von dem von Zeugen herbeigerufenen Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei stellte die Personalien aller Beteiligten fest und stellte das Reizgas sicher. Die Ermittlungen zum Hergang des Streits dauern an.

