Polizeipr?sidium S?dhessen / R?sselsheim: Zeugen nach ...

R?sselsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

R?sselsheim - Am Freitag (16.04.) zwischen 08.00 und 14:15 Uhr, besch?digte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Chevrolet Camaro, welcher in der Lucas-Cranach-Stra?e am Fahrbahnrand geparkt war. F?r die Reparatur des am linken Kotfl?gel entstandenen Sachschadens wird der Fahrzeughalter in etwa 500 Euro aufbringen m?ssen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation R?sselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 entgegen.

