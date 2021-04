Polizeidirektion Trier / Sachbesch?digung an mehreren ...

Sachbesch?digung an mehreren geparkten Fahrzeugen durch Zerkratzen

Idar-Oberstein - Im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 15.April.2021 und Samstag, den 17.April.2021 kam es zur Sachbesch?digung an mehreren geparkten Fahrzeugen in der Layenstra?e und Wingertstra?e in Idar-Oberstein. Durch unbekannte T?ter wurden die Fahrzeuge vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und verursachten einen Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den/die T?ter geben k?nnen oder etwaige Wahrnehmungen gemacht haben, und weitere Gesch?digte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Idar-Oberstein unter der Rufnummer 06781 561-0 in Verbindung zu setzen.

R?ckfragen bitte an:

R?ckfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier Polizeiinspektion Idar-Oberstein Telefon: 06871/561-0 www.polizei.rlp.de/pd.Trier

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Ver?ffentlichung frei.

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/117698/4892006 Polizeidirektion Trier