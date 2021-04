Polizeipr?sidium Konstanz / Gewinnversprechen ...

(Schramberg, RW) Gewinnversprechen entpuppt sich als Betrug

Schramberg - Einige Hundert Euro los ist ein 68-j?hriger Schramberger, der einem Gewinnversprechen zum Opfer gefallen ist. Er hat jetzt bei der Polizei Anzeige erstattet, weil er bis heute auf die Auszahlung eines hohen Geldbetrags wartet. Angefangen hat der Betrug bereits Ende Januar, als der gutgl?ubige Mann einen Anruf von einer "Swiss Gewinnspiel AG" erhalten hat. Ein "Dr. Herbert Seeberger" gaukelte ihm vor, bei einem Gewinnspiel einer Zeitung als gl?cklicher Gewinner von knapp 60.000 Euro ausgelost worden zu sein und zwar ohne einer Teilnahme an einem Spiel. Mitte Februar erhielt er ein Schreiben, in dem er gebeten wurde, sich unter einer kostenlosen "0800"-Nummer zu melden. Ein "Dr. Wolf Dietrich" versicherte ihm unter diesem Anschluss eine Auszahlung seines Gewinns innerhalb von drei Tagen zu, sofern er den Betrag f?r Notargeb?hren auf ein ?bermitteltes deutsches Konto bezahlen w?rde. Nachdem dies der 68-J?hrige veranlasst hat, kam kein weiterer Kontakt mehr zustande und auch keine Auszahlung. Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist f?r die Polizei keine neue Masche. Dennoch fallen immer wieder Menschen aufgrund ?berzeugend wirkendenden Gespr?chspartnern auf diesen Trick herein und ?berweisen angebliche Geb?hren f?r die Gewinn?bergabe. Die Polizei empfiehlt, derartige Anrufe sofort abzubrechen.

