Polizeipräsidium Rostock / Schwerer Verkehrsunfall mit fünf ...

Schwerer Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Rostock -

Am 21.06.2020 kam es gegen 10:20 Uhr auf der L132 im Bereich des Abzweigs zur Ortschaft Sildemow (Landkreis Güstrow) zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein beteiligter BMW die Landstraße aus Rostock kommend, um am Abzweig nach links Richtung Sildemow einzubiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten PKW VW, der die L132 in Richtung Rostock befuhr. Der 80-jährige Fahrzeugführer und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden in Folge des Unfalls schwer- sowie die drei Insassen des BMW (43, 38 und 9 Jahre alt)leicht verletzt. Eine leicht verletzte Person konnte nach einer Behandlung vor Ort entlassen werden, die anderen Beteiligten wurden dem Universitätsklinikum Rostock zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR. Zur Begutachtung der Unfallstelle wurde ein Unfallsachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Für die Dauer der Maßnahmen musste der Bereich für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

