Polizei Minden-L?bbecke / Spontanversammlung und mutma?licher ...

Spontanversammlung und mutma?licher Friedensspaziergang

L?bbecke, Espelkamp - Eine Spontanversammlung in L?bbecke sowie ein mutma?licher Protest in Espelkamp besch?ftigte am Sonntag die Polizei.

Gegen 13 Uhr entwickelte sich f?r rund anderthalb Stunden auf den Gehwegen rund um die Kreuzung Berliner Stra?e und Bohlenstra?e eine Spontanversammlung mit zun?chst rund 30 Personen. Ihr Protest richtete gegen eine "angebliche Impfpflicht und Testpflicht an Schulen". Die Teilnehmerzahl steigerte sich sp?ter auf bis zu 80 Protestler. Vielfach wurde zwar die Abstands-, nicht aber die Maskenpflicht beachtet. Trotz Lautsprecherdurchsagen sowie der Ank?ndigung von ?berpr?fungen kamen die Anwesenden ihrer Pflicht nur z?gerlich nach. Infolge erster Personalienfeststellungen durch die Einsatzkr?fte ?nderte sich das Verhalten und Teilnehmer setzten Masken auf oder verlie?en den Versammlungsbereich.

Im Anschluss der Versammlung zeigten hiesige Einsatzkr?fte mit Unterst?tzung der zwischenzeitlich hinzugezogenen Bereitschaftspolizei verst?rkt Pr?senz in Espelkamp. Hier hatte es Hinweise gegeben, dass nach den f?nf angemeldeten Friedensspazierg?ngen der vergangenen Wochen diesmal provokativ dazu aufgerufen wurde, "auf keinen Fall zusammenzutreffen". Insgesamt wurden in der Zeit von 15 bis 17 Uhr rund 30 Personen festgestellt, die den Protesten der vergangenen Wochen zuzurechnen waren. Diesmal hielten sie sich vereinzelt im Bereich Wilhelm-Kern-Platz und Breslauer Stra?e auf.

