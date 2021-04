Polizeipr?sidium Konstanz / (St. Georgen-Peterzell / ...

(St. Georgen-Peterzell / Schwarzwald-Baar-Kreis) Fu?g?ngerin von Auto angefahren (18.04.2021)

St. Georgen - Leichte Verletzungen hat eine Fu?g?ngerin erlitten, die eine Autofahrerin am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der Stra?e "Alter Weg" angefahren hat. Eine 25-j?hrige Renault Kadjar-Fahrerin fuhr aus einer Tiefgarage auf die Stra?e, wobei sie eine 91-j?hrige Fu?g?ngerin ?bersah, die gerade an der Einfahrt vorbeiging. Die Autofahrerin rollte ?ber einen Fu? der Seniorin, die dabei eine leichte Verletzung erlitt. Sie musste sie in einer Klinik behandeln lassen. Sachschaden war beim Zusammensto? zwischen Auto und Fu?g?ngerin nicht entstanden.

