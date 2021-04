Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Stadt Delmenhorst: Fahren ohne Fahrerlaubnis, totalgef?lschter F?hrerschein

Delmenhorst - Am Sonntag, 18.04.21, geriet gegen 11:15 Uhr ein Delmenhorster Ehepaar, dass mit dem Pkw den Holzkamper Damm befuhr, in eine Verkehrskontrolle; in deren Verlauf wurde festgestellt, dass die 37-j?hrige Fahrzeugf?hrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und sie mit ihrem 45-j?hrige Ehemann Fahr?bungen durchf?hrte. Da keine Personalpapiere mitgef?hrt wurden, wurde die Wohnanschrift des Paares aufgesucht, wobei der Ehemann dieses Mal als Fahrzeugf?hrer fungierte. Nach Vorlage der Dokumente wurde festgestellt, dass es sich bei dem ausl?ndischen F?hrerschein des Ehemannes um eine Totalf?lschung handelt. Gegen das Paar wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubis und Urkundenf?lschung eingeleitet.

