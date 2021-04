Polizeipr?sidium Krefeld / Stadtmitte: Nach Angriff mit ...

Stadtmitte: Nach Angriff mit Hockeyschl?ger: Mann leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld - Am Sonntagmittag (18. April 2021) ist ein Mann aus dem Stadtgarten gefl?chtet, nachdem er einen anderen Mann mit einem Hockeyschl?ger angegriffen und verletzt hatte.

Gegen 13:30 Uhr befand sich der 50-j?hrige Krefelder im Stadtgarten. Ein Mann kam auf ihn zu, griff sich einen Hockeyschl?ger, der neben einer Parkbank lag, und drohte ihm ohne ersichtlichen Grund Schl?ge an. Als er ein paar Schritte von dem Mann wegging, verfolgte dieser ihn und kam ihm bedrohlich nah. Das Opfer griff nach dem Schl?ger und wurde daraufhin vom T?ter zu Boden gedr?ckt. Anschlie?end schlug der Mann mehrfach mit dem Schl?ger und trat mit dem Fu? auf den 50-J?hrigen ein. Der Krefelder wurde dabei leicht verletzt. Der T?ter fl?chtete in Richtung Marktstra?e.

Er ist 1,80 bis 1,85 Meter gro?, 23 bis 25 Jahre alt und hat eine muskul?se Statur. Er hat laut Zeugenaussage ein "osteurop?isches Erscheinungsbild" und spricht mit osteurop?ischem Akzent. Er trug ein lang?rmeliges Shirt mit Kapuze und wei?-grauen Farbverl?ufen sowie eine enge blaue Jeans und wei?e Turnschuhe.

F?r Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (152)

